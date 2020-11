Supermarkten vrezen stormloop tijdens eindejaar

De supermarktensector zet zich schrap voor een verwachte stormloop op de winkels door de sluiting van de horeca. Delhaize roept alvast op nu al houdbare producten in te slaan.

Wacht niet tot het laatste moment met in te kopen, wat je nu al in huis kan halen, zo roept Delhaize zijn klanten op. ‘We passen zelf onze promotiecampagnes aan, om klanten aan te zetten nu al bepaalde artikelen in huis te halen en dus gespreid aan te kopen’, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize België.

‘Pasta, sauzen, dranken en alles wat houdbaar is, kan men beter nu al kopen’, zegt Dekelver. Delhaize gaat op bepaalde dagen ook de winkeluren aanpassen. Op woensdag 23 december en 30 december zal de Delhaize-supermarkt al om 7 uur de deuren openen. Dat is ook zo op de donderdag, maar die dag zal hij dan om 17 uur sluiten om het personeel de kans te geven ook de feestavond thuis te vieren.

Delhaize verwacht ook dat het erg druk wordt bij de afhaalpunten en ook voor het thuisleveren. Voor het thuisleveren zal Delhaize nu ook gedurende enkele zondagen thuisleveringen voorzien. Volgens Roel Dekelver heeft Delhaize zijn capaciteit voor thuisleveringen met 30 procent opgevoerd. Het is twijfelachtig of dit voldoende zal zijn. ‘Je hebt logistieke beperkingen zoals beschikbaar transportmateriaal’, zegt Dekelver.

Restaurants dicht

Tijdens de vorige eindejaarspiek nam de vraag voor thuislevering al met 30 procent toe. Tijdens de eerste lockdown was er een kleine tsunami. Ook bij de afhaalpunten. Retailers als Colruyt, Delhaize en Carrefour konden toen onvoldoende tijdslots aanbieden aan de klanten waardoor gedurende verschillende dagen niet kon online besteld worden.

De verwachting is dat de restaurants zullen dichtblijven waardoor de druk op de supermarkten hoger zal liggen dan normaal. En doordat mensen niet op restaurant kunnen gaan, zouden ze meer etentjes thuis organiseren. Dat betekent dat de supermarkten meer drukke dagen verwachten dan tijdens een normale eindejaarsperiode.

De supermarkten zijn ook beducht dat er lange wachtrijen kunnen ontstaan. ‘We gaan de veiligheidsregels strikt toepassen’, zegt Dekelver. De ketens hebben verschillende investeringen gedaan om ontsmette winkelkarretjes te kunnen aanbieden. Colruyt investeerder eerder al in persoonlijke handvaten. Delhaize plaatste recente een nieuw ontsmettingssysteem.