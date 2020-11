Argenta start met betalend bankieren

Klanten die loketverrichtingen doen bij Argenta, zullen daar vanaf februari moeten voor betalen. Anderen bankdiensten blijven wel gratis.

De bank Argenta lanceert betalend bankieren vanaf februari. Het gratis bankieren blijft bestaan, maar niet meer voor de loketdiensten. Concreet zal elke klant van Argenta vanaf februari 2021 in één van de vier pakketten die Argenta op de markt brengt stappen.

Het “Green” pakket, inclusief kredietkaart, blijft gratis. Maar daar zitten geen gratis loketverrichtingen in. Wie geld afhaalt aan het loket of papieren overschrijvingen doet aan het loket, betaalt 1,25 euro per papieren handeling.

Wil men daar aan ontsnappen, dan moet men een maandabonnement nemen. Dat zit in de pakketten silver en gold. In die pakketten zitten ook andere diensten zoals een tweede kredietkaart, een Golden kredietkaart of een verzekeringspakket gekoppeld aan de kaart of rekening. Silver kost 3,35 euro per maand, Gold kost 5,35 euro per maand. Argenta bestaat volgend jaar 65 jaar. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het breekt met het concept van volledig gratis bankieren. Volgens ceo Marc Lauwers is dit nodig om de volgende 65 jaar gezond door te gaan.