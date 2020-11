KOERSNIEUWS. Astana verlengt contract van Luis Leon Sanchez en broers Izagirre

Winterstop voor het peloton maar nieuws is er altijd. Wij verzamelen het voor u.

Contractverlengingen bij Astana - Premier Tech

De Spaanse kampioen Luis Leon Sanchez zal ook in 2021 de kleuren van Astana - Premier Tech verdedigen. Het Kazachse WorldTourteam kondigde maandag zijn contractverlenging aan, samen met die van nog zes andere renners. Luis Leon Sanchez (36) rijdt sinds 2015 voor Astana. Op zijn rijkgevulde erelijst staan onder meer twee keer de Clasica San Sebastian (2010, 2012), vier ritten en de eindzege in Parijs-Nice (2009), de Tour Down Under (2005), vier etappes in de Tour en goud op de Europese Spelen in Bakoe (2015). In augustus werd hij voor het eerst Spaans kampioen op de weg. Gorka Izagirre eindigde toen als tweede. Ook hij verlengt bij Astana, net als zijn broer Ion (eeder deze maand ritwinnaar in de Vuelta). Verder zetten ook de Italianen Manuele Boaro en Davide Martinelli, de Colombiaan Rodrigo Contreras en de Deen Jonas Gregaard hun krabbel onder een nieuw contract. (belga)

Italianen voor Eolo - Kometa Cycling Team

Het procontinentale Eolo - Kometa Cycling Team - project van Alberto Contador en Ivan Basso - heeft zich versterkt met de Italianen Davide Bais en Mattia Frapporti. (gvdl)