Netanyahu had zondag geheime ontmoeting met Saudische kroonprins en Pompeo

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zondag in het geheim afgereisd naar de Saudische stad Neom, voor een ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Dat melden verschillende Israëlische media. Geen van de betrokkenen gaf een officiële bevestiging van het nieuws, maar het wordt evenmin ontkend door Netanyahu’s entourage.

Israël en Saudi-Arabië onderhouden al jarenlang in het geheim banden, maar dit is de eerste keer dat een ontmoeting op dit hoge niveau wordt gemeld. De afgelopen maanden waren er enkele doorbraken in de verhoudingen tussen Israël en Arabische landen. Zo sloot het land recent nog diplomatieke betrekkingen met Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens de Israëlisch pers werd Netanyahu begeleid door Yossi Cohen, hoofd van de Israëlische inlichtingendienst Mossad.

Op sites die vliegbewegingen bijhouden werd de vlucht van Netanyahu opgemerkt. Zijn vliegtuig bleef vijf uur aan de grond in Neom.

Iran isoleren

De bedoeling van Israël en zijn nieuwe Arabische bondgenoten is Iran isoleren - dat land is het grootste gevaar voor de stabiliteit in het Midden-Oosten, menen de nieuwe bondgenoten.

Riyad reageerde tot dusver altijd terughoudend op de akkoorden tussen Israël en de Golfstaten, maar het koninkrijk stemde er wel mee in dat zijn luchtruim overvlogen wordt voor de nieuwe luchtvaartverbindingen tussen de drie landen. Het vliegverbod was gebaseerd op het feit dat de Saudi’s Israël niet erkennen als staat en geen diplomatieke betrekkingen onderhouden met Israël.

Jarenlang was een oplossing voor het conflict met de Palestijnen een voorwaarde voor Arabische landen om de banden met Israël te normaliseren, maar van die voorwaarde zijn enkele Arabische landen dus afgestapt.