Zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als overlijdens blijft verder dalen. Dagelijks worden er nog gemiddeld meer dan 3.500 besmettingen geregistreerd in ons land. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum meer uitleg op een persconferentie. Die kunt u hierboven live volgen.

‘De piek van de tweede golf ligt nu een tweetal weken achter ons en alle indicatoren blijven positief evolueren. We zien een verdere daling van de besmettingscijfers, ziekenhuiscijfers en overlijdenscijfers’, aldus viroloog Steven Van Gucht bij de persconferentie van het Crisiscentrum. Wel waarschuwt hij dat de besmettingscijfers minder snel dalen. ‘De weg blijft lang en niet zonder hindernissen.’

‘We noteren nu 3.672 nieuwe gevallen per dag, dat komt overeen met een daling van 28 procent, of een halvering van het aantal besmettingen om de vijftien dagen. Die daling is minder uitgesproken dan in de eerste helft van november, toen zagen we halvering om de zeven dagen’, aldus Van Gucht.

‘We doen het wel beter in de Europese ranking. We staan op de achttiende plaats op 31 landen, net onder het VK en net boven Nederland. Als de trend aanhoudt, detecteren we tegen het eind van het jaar 500 besmettingen per dag.’

De leeftijdsverdeling bij het aantal nieuwe besmettingen blijft relatief ongewijzigd. ‘Bij tachtigplussers is daling minder uitgesproken, dat is in lijn met de vele uitbraken in de woonzorgcentra. Het aantal nieuwe besmettingen bij kinderen en tieners is niet meer aan het dalen, maar dat mag nog niet worden gelinkt aan de heropening van de scholen, daar is het te vroeg voor. We gaan de daling wel verder nauwgezet opvolgen’, zegt Van Gucht.

Van Gucht waarschuwt ook dat mensen onterecht denken dat ze moeten wachten op koorts, alvorens een dokter te verwittigen. ‘Koorts kan een symptoom zijn, maar is vaak niet aanwezig. Wanneer je symptomen hebt zoals een droge, aanhouden hoest, ademhalingsklachten, plots verlies van geur, blijf dan vooral thuis en contacteer je huisarts. Wacht niet op koorts voor alarm te slaan’, aldus de viroloog.

