Proces-Mawda even geschorst wegens verkeerde tolk

Vandaag vindt in Bergen het proces rond de dood van Mawda plaats. De zitting werd bij het begin al meteen geschorst omdat een van de verdachten zei dat de tolk niet het Sorani-Koerdisch dialect sprak als hijzelf. Een nieuwe tolk is onderweg.

Voor de correctionele rechtbank van Bergen is maandagochtend het proces gestart in de zaak van Mawda, het Koerdische meisje van twee jaar dat tijdens een politieachtervolging in 2018 werd doodgeschoten op de snelweg. Een politieagent staat terecht voor onopzettelijke doodslag, twee inzittenden van het busje worden vervolgd wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer met de verzwarende omstandigheid van de dood.

Meteen leek het proces geschorst te worden, omdat de tolk niet hetzelfde Sorani-Koerdisch dialect sprak als een van de verdachten. De rechter zocht een oplossing en vond een nieuwe tolk die nu onderweg is.

Oorlog in Irak

Het proces staat bekend als de zaak-Mawda, de naam van het Koerdische meisje uit Irak dat stierf aan een kogel in het hoofd tijdens de achtervolging op de snelweg E42 in de nacht van 16 op 17 mei 2018. Nadat de chauffeur van een busje weigerde te reageren op bevelen van de politie, sloeg hij op de vlucht. Een politieagent opende het vuur nadat, zegt hij, de politieauto net een beweging had gemaakt nadat hij was geraakt door het busje met de migranten.

De kogel, bedoeld voor een autoband, baande zich door de cabine om het meisje dodelijk te verwonden. De ouders van het meisje hoopten met haar Engeland te bereiken nadat ze de oorlog in Irak waren ontvlucht.

Het grootste deel van de dag zal besteed worden aan de ondervraging van expert-ballistiek André Chabotier en wetsdokter Gregory Schmitt.

In verscheidene steden in ons land zijn zondagavond advertentieruimtes gekaapt voor een affichecampagne, waarbij gerechtigheid wordt geëist voor de Iraaks-Koerdische peuter Mawda.