Ranking wijzigt niet na ATP Finals, David Goffin sluit seizoen af als nummer 15

De ATP Finals in Londen hebben de wereldranglijst in het mannentennis niet meer door elkaar geschud. De Rus Daniil Medvedev blijft ondanks zijn eindzege in de O2 Arena op de vierde plaats staan. David Goffin behoudt eveneens zijn positie en sluit 2020 af als nummer 15.

Medvedev won het toernooi met de top acht van het seizoen door zondagavond in de finale Dominic Thiem te verslaan. De Oostenrijker, vorig jaar ook verliezend finalist, blijft derde op de ranking achter de Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal. Djokovic was al langer zeker dat hij het tennisjaar voor de zesde keer als nummer 1 zou afsluiten. In Londen verloor hij in de halve finales van Thiem. Medvedev hield Nadal uit de finale.

De Zwitser Roger Federer, de enige speler uit de top acht die ontbrak in Londen (door blessureleed), maakt de top vijf vol. De Griek Stefanos Tsitsipas overleefde als titelverdediger de groepsfase niet maar blijft zesde.

(belga)