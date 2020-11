Spaanse NBA-vedette Marc Gasol verhuist naar LA Lakers

De Los Angeles Lakers versterken hun selectie met de ervaren Spanjaard Marc Gasol (35), zo berichten Amerikaanse media. Hij was een vrije speler nadat zijn contract bij Toronto afliep.

Gasol, 35, is een drievoudig All Star en werd in 2019 kampioen met de Raptors. In 2013 werd hij uitgeroepen tot beste verdediger van het seizoen.

De overgang komt er na een week vol transfers bij de Lakers. De kampioen zag onder meer Danny Green, Rajon Rondo, Avery Bradley en JaVale McGee vertrekken, en trok Dennis Schroder, Wesley Matthews, Montrezl Harrell en nu dus ook Gasol aan. Marc Gasol is de jongere broer van Pau Gasol. (belga)