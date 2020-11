Vaccin van Oxford en AstraZeneca ‘minstens zeventig procent effectief’

Het coronavaccin dat ontwikkeld werd door de universiteit van Oxford en AstraZeneca is minstens 70 procent doeltreffend, zo blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten, aldus het farmabedrijf. Afhankelijk van de dosering loopt die doeltreffendheid op tot ongeveer negentig procent.

Bij het testen van het vaccin werden de proefpersonen in twee groepen verdeeld. Zo’n 2.700 proefpersonen kregen een halve dosis van het vaccin toegediend, gevolgd door een volledige dosis minstens een maand later, en dat toonde een doeltreffendheid van negentig procent. De bijna 9.000 andere proefpersonen kregen twee volledige dosissen met minstens een maand tussen, wat slechts in 62 procent van de gevallen voldoende bescherming bood tegen het coronavirus.

Samengenomen resulteert dat in een gemiddelde doeltreffendheid van zeventig procent voor het vaccin, aldus een persbericht. Niemand die het vaccin kreeg, werd zwaar ziek of moest in het ziekenhuis opgenomen worden.

‘Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat we een doeltreffend vaccin hebben dat vele levens kan redden’, zegt professor Andrew Pollard, die verantwoordelijk is voor de tests met het vaccin. ‘Tot ons enthousiasme bleek dat een van de doseringsregimes negentig procent effectief bleek, en als dit regime wordt toegepast, zullen meer mensen gevaccineerd kunnen worden met de beschikbare voorraad.’

Voordeel distributie, lage kostprijs

De onderzoeksresultaten van Oxford en AstraZeneca zijn echter minder belovend dan die van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna, want hun vaccin zou bijna 95 procent doeltreffend zijn. Ook het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, dat als eerste met onderzoeksresultaten naar buiten kwam, zou in 95 procent van de gevallen effectief zijn, aldus de voorlopige resultaten.

Maar het vaccin van AstraZeneca heeft wel een voordeel op het vlak van distributie. Terwijl de andere twee vaccins op vriestemperatuur moeten worden bewaard (dat van Pfizer zelfs bij een ­temperatuur van min 80 graden Celsius), volstaat voor dit vaccin een gewone koelkast, wat het gemakkelijker maakt om te vervoeren en op te slaan, zeker in minder ontwikkelde landen.

Het vaccin is bovendien ook goedkoper, benadrukt ceo Pascal Soriot in het persbericht. Het ­Oxford-vaccin zou zo’n tien keer goedkoper zijn, met een kostprijs van ongeveer 3 euro, in tegenstelling tot de ruim 30 euro van Pfizer.

Wanneer het vaccin wordt goedgekeurd, zouden al zo’n honderd miljoen dosissen beschikbaar kunnen zijn, aldus Soriot. Al in de zomer onderhandelde de Europese Commissie een contract voor de aankoop van het vaccin van AstraZeneca. Ons land heeft zich toen aangesloten bij die Europese aankoopplannen. Die worden wel pas definitief als het vaccin een Europese vergunning verkregen heeft. Vorige week werd beslist dat België ook intekent op het vaccin van Pfizer en BioNTech, en eerder werd al de beslissing genomen om ook aan te sluiten bij een eventuele aankoop van het vaccin van Johnson & Johnson.