Belgische ondernemer in Australië wil landgenoten aanwerven: ‘Iedere ingenieur met talent in Australië werkt al voor mij’

Hou je van kangoeroes én heb je ingenieurstalent? Landgenoot Michael De Nil (36) zoekt Belgische medewerkers die vanuit het Australische Sydney de wereld willen veroveren met wifichips die van stofzuigers, deursloten en koffiezetapparaten slimme toestellen maken. Sollicitanten die hem een bakje Chimay opsturen, hebben een streepje voor.

Michael De Nil was tien jaar geleden nog onderzoeker bij Imec, maar na enkele reizen naar het land van de kangoeroe en de boemerang wist hij dat hij zijn tijd liever in het zonnige Sydney dan in het grauwe ...