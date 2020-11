In juli 2021 beginnen de opnames voor een nieuwe Black Panther-film, meldt de website Hollywood Reporter.

Het project was uitgesteld na het overlijden van hoofdrolspeler Chadwick Boseman.

Marvel had al beloofd dat het geen digitale trucs zal gebruiken om Boseman in de nieuwe film te krijgen. Maar hoe zijn overlijden dan wel zal worden opgevangen, is niet duidelijk.

De meeste andere acteurs uit de eerste Black Panther zouden opnieuw te zien zijn, onder meer Letitia Wright en Lupita Nyong’o.