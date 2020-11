Betogers steken parlement Guatemala in brand

In Guatemala hebben betogers zaterdag het parlement in brand gestoken.

Duizenden demonstranten kwamen op straat in Guatemala-Stad tegen president Alejandro Giammattei en diens beslissing te knippen in de begroting voor 2021. Dat vinden ze ongeoorloofd op een ­moment dat het arme Centraal-Amerikaanse land de laatste van twee vernietigende orkanen over zich heen kreeg. Beide orkanen samen kostten meer dan 60 mensen het leven, nog vele anderen zijn vermist. Ook de gewassen van tienduizenden ­gezinnen die afhankelijk zijn van landbouw, werden verwoest.

Volgens de Guatemalteekse oppositie gaat het geld uit de begroting vooral naar grote infrastructuurprojecten, en niet naar de strijd tegen armoede en ondervoeding in het land. Zowel het budget voor gezondheidszorg, mensenrechten als justitie krimpt.

De demonstranten droegen spandoeken met de boodschap ‘Giammattei, ­aftreden’. De meesten van hen hielden hun protest vreedzaam, maar een aantal anderen sloeg de ruiten van het parlementsgebouw in, om vervolgens brand te stichten. Het resultaat: uitslaande vlammen,beschadigingen aan een deel van het interieur en een grijze rookwolk die van ver zichtbaar was. Het gebouw was leeg tijdens de aanval.

De politie kon de betogers uiteendrijven en de brandweer slaagde erin de vlammen blussen. Het San Juan de Dios-ziekenhuis, een van de grootste in Guatemala-stad, meldde dat het zeker veertien mensen verpleegde die gewond waren geraakt of waren bevangen door traangas bij confrontaties met de politie.

Giammattei had vrijdag op de nationale televisie al verklaard dat hij ‘eender wie’ zou ontmoeten om de logica achter de begroting uit te leggen. Toen de protesten zaterdag uit de hand liepen, twitterde hij dat hij afspraken gepland had met uiteenlopende belangengroepen om veranderingen aan de begroting te overwegen.

Giammattei kwam in januari aan de macht en moest kort na zijn aantreden pijnlijke coronarestricties invoeren. Zijn vicepresident Guillermo Castillo keerde zich tegen de begroting en heeft voorgesteld dat hij en Giammattei samen zouden aftreden.