‘Eerste Amerikanen krijgen coronavaccin op 11 of 12 december’

Al op 11 of 12 december kunnen de eerste Amerikanen ingeënt worden tegen covid-19, zegt dokter Moncef Slaoui, hoofd van het Amerikaanse vaccinatieprogramma. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het vaccin eerst wordt goedgekeurd.

De U.S. Food and drug administration buigt zich op 10 december over een mogelijke goedkeuring van het coronavaccin dat Pfizer samen met BioNTech heeft ontwikkeld. Vrijdag had Pfizer een aanvraag ingediend voor een spoedprocedure.

Slaoui schat dat binnen de 24 uur na de goedkeuring het vaccin getransporteerd zal worden naar de vaccinatiesites. Elke Amerikaanse staat zal apart beslissen wie het vaccin eerst krijgt toebedeeld, maar er wordt algemeen aangeraden om voorrang te geven aan gezondheidswerkers en ouderen (aangezien zij het hoogste risico lopen om te sterven als ze besmet raken). Van het vaccin zijn per persoon twee dosissen nodig. Het zou voor 95 procent effectief zijn.

Pfizer maakt zich sterk voldoende te kunnen produceren om tegen eind dit jaar 25 miljoen mensen te beschermen tegen het coronavirus. Om groepsimmuniteit te kunnen bereiken, moet zo’n 70 procent van de bevolking zijn ingeënt. Volgens Slaoui kunnen de VS dat tegen mei 2021 bewerkstelligen.

12 miljoen besmettingen

In de VS is zaterdag de kaap van meer dan 12 miljoen bevestigde coronabesmettingen overschreden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Johns Hopkins-universiteit. Op minder dan een week tijd werden één miljoen nieuwe gevallen geregistreerd. Er vielen al meer dan 255.000 coronadoden, experts waarschuwen dat daar elke dag tot 2000 doden kunnen bijkomen. De VS is het zwaarst getroffen land wereldwijd (in absolute cijfers).

De gezondheidsautoriteiten kijken bang uit naar 26 november, dan valt Thanksgiving day. Rond die periode vinden traditioneel veel familie- en vriendenfeesten plaats en wordt er veel gereisd.

Eerlijke verdeling wereldwijd

In de rest van de wereld belooft de G20 een eerlijke verdeling van het vaccin. De armste landen zullen ondersteund worden, klinkt het in de slotverklaring van de virtuele top van de Groep van Twintig.

‘We hebben middelen gemobiliseerd om aan de onmiddellijke financiële noden op het vlak van mondiale gezondheid te beantwoorden en om onderzoek, ontwikkeling, productie en verdeling van testmateriaal, behandelingen en veilige vaccins tegen covid-19 te ondersteunen.’

Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel moet er nu dringend werk gemaakt worden van een plan om de vaccins vlot te verdelen over de armste landen. De onderhandelingen met de Global Vaccine Alliance (GAVI) worden nu opgestart, zei ze. ‘Ik ben bezorgd dat we daarvoor nog niets hebben ondernomen.’