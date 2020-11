De 43-jarige jogger die vorige week zaterdag een hondje doodstak, heeft een klacht ingediend na het ontvangen van doodsbedreigingen.

De man stak in Waasmunster een hondje dood met een mes. Dribbel, een jack russell, was even meegelopen met de jogger, die een scherp voorwerp bovenhaalde, het dier neerstak en daarna gewoon verderliep. De hond overleed ter plaatse.

De lokale politiezone Hamme/Waasmunster verspreidde donderdag via Facebook camerabeelden van de mogelijke verdachte. De jogger was gefilmd door een bewakingscamera aan een huis in de buurt. De verdachte werd geïdentificeerd, opgepakt en verhoord. Het gaat om een 43-jarige man uit Lokeren die als wetenschapper voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werkt.

De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voor dierenmishandeling en inbreuk op de wapenwetgeving. Het parket vroeg zijn aanhouding voor de inbreuk op de wapenwetgeving. Voor de dierenmishandeling op zich kan hij niet aangehouden worden. De onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden. Het motief van de verdachte is nog niet duidelijk.

Nadat op sociale media zijn volledige naam gedeeld werd, samen met zijn adres en telefoonnummer, kreeg de jogger doodsbedreigingen. Ook op de Facebookpagina van zijn werkgever werd om zijn ontslag gevraagd.

De verdachte heeft ondertussen een klacht ingediend. Het parket wou geen verdere details geven