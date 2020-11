KV Mechelen gaat winnen op het veld van Zulte Waregem en pakt eerste zege sinds eind september

KV Mechelen heeft het kelderduel op bezoek bij Zulte Waregem gewonnen met 1-2. Een doelpunt kort voor rust van Storm en eentje kort erna van Hairemans volstonden voor een deugddoende zege. Bruno maakte het nog even spannend, maar Mechelen hield stand. Door deze zege springt KV Mechelen over Zulte Waregem naar de 14de plaats.

Geen verrassingen in de basis bij Zulte Waregem: Francky Dury wilde de goede lijn - Essevee pakte in zijn laatste twee wedstrijden 4 op zes- doortrekken en hield vast aan de elf die twee weken geleden met 1-3 ging winnen op Cercle Brugge. Gevolg was wel dat Ewoud Pletinckx, terug fit na een knieblessure, tevreden moest zijn met een plekje op de bank. Bij de bezoekers uit Mechelen was Issa Kaboré hetzelfde lot beschoren. Sandy Walsh kreeg van trainer Wouter Vrancken de voorkeur tegen zijn ex-team. Ook Vranckx en Schoofs waren bij de Mechelaars helemaal terug na coronaperikelen. Linksachter Wernesson kreeg dan weer een eerste basisplaats.

De openingsfase was voor KV Mechelen, dat voor de eerste dreiging zorgde via Van Damme. Zulte Waregem probeerde wel te voetballen, maar speelde te slordig om tot echte mogelijkheden te komen. Het drassige veld hielp ook niet. Op het kwartier kreeg Hairemans de eerste grote kans van de wedstrijd. Hij werd door Storm alleen voor Bostyn gezet, maar plaatste zijn bal tegen de binnenkant van de paal. Hier kwam de Zulte Waregem goed weg.

Storm aan het kanon

Ondertussen bleef het vruchteloos wachten op een eerste echte kans voor de thuisploeg. Essevee voetbalde meer achteruit dan vooruit en targetman Chory werd nauwelijks gevonden. Govea kon Bruno wel een keer het straatje insturen, maar die miste zijn controle. Ook een potentieel gevaarlijke pass van Van Hecke op Chory was niet zuiver genoeg. De offensieve onmacht zou Essevee wat later zuur opbreken, want met de rust in zicht kon Nikola Storm de bezoekers op voorsprong schieten. Bianda liet zich aftroeven waarop Hairemans met de buitenkant van de voet een schitterende voorzet verstuurde richting Storm. Die twijfelde niet en knalde de bal voorbij een kansloze Bostyn: 0-1 voor KV Mechelen. Francky Dury moest tijdens de rust op zoek naar oplossingen.

Die dacht hij gevonden te hebben: Daniel Opare kwam de onzichtbare Sissako vervangen. Het leverde meteen een kansje op voor Chory, goed voor de eerste Waregemse doelpoging van de wedstrijd. Zulte Waregem leek beter uit te kleedkamer te komen, maar kreeg meteen het het deksel op de neus. Een knal van Storm belandde eerst nog tegen de lat, waarna Walsh goed het overzicht bewaarde en Hairemans de 0-2 aanbood. Rampscenario voor Zulte Waregem. KV Mechelen op rozen.

Bruno mildert

Lang kon Mechelen echter niet genieten van zijn dubbele voorsprong, want een kleine vijf minuten later kon Bruno de aansluitingstreffer tegen de touwen werken na een goede één-twee met Chory. Bruno’s derde goal al in twee wedstrijden. De goal deed Zulte Waregem zichtbaar deugd en met de inbreng van Dompé gooide Dury nog wat aanvallend geweld in de strijd. Zulte Waregem groeide in de partij en kon nu toch wat druk ontwikkelen. Vrancken zag dat zijn team het moeilijk kreeg en greep in: hij bracht Togui in de plek van Hairemans.

We kregen nu toch wat doelgevaar: eerst stond het ei zo na uit het niets 1-3 wanneer Storm alleen op Bostyn af mocht, maar die laatste maakte zich goed breed. Aan de overkant lag de lat dan weer in de weg op een poging van Marcq. Zulte Waregem probeerde nog wel, maar scoren lukte niet meer. Aan de overkant liet Mrabti nog een huizenhoge kans liggen. Mechelen pakt zo voor het eerst sinds 26 september nog eens de drie punten en springt over Zulte Waregem naar de veertiende plek.