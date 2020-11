Michael Vanthourenhout is de beste in Superprestige van Merksplas

Geen Mathieu van der Poel in Merksplas, en dus wisten we op voorhand dat we voor het eerst in 7 jaar een andere winnaar zouden krijgen. Het was uiteindelijk Michael Vanthourenhout die handig gebruikmaakte van de afwezigheid van de Nederlandse alleskunner. Iserbyt en Sweeck vervolledigden het feestje voor Pauwel Sauzen-Bingoal door de tweede en derde plek te claimen.

Vijf keer op rij won Van der Poel in Merksplas, en vorig jaar moest de wedstrijd door stormweer afgelast worden. Zondag was er dan wel geen publiek door het vervloekte coronavirus, er werd wel degelijk gecrosst. De Vlaamse Aardbeiencross, die vroeger altijd plaatsvond in Hoogstraten, beloofde bovendien een modderige editie te worden. Zeker toen een stevige plensbui het parcours net voor de start trof.

In afwezigheid van Van der Poel was het zijn landgenoot Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) die een voortvarende start nam. Na de eerste ronde gaf de chrono al een bonus van 20 seconden aan, nadat zijn concurrenten werden opgehouden door een val van Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert). Het sein voor Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) om de achtervolging in te zetten, de Europese kampioen kreeg Aerts - ploegmaat van Van der Haar - mee in zijn wiel. De twee slaagden er echter niet in om de kloof te dichten en werden weer bijgehaald door de andere achtervolgers. Iserbyt kwam even later ten val en werd zo achteruit geslagen.

Een ronde later was het Belgisch kampioen Laurens Sweeck die de sprong wilde maken, met meer succes. Op zijn eentje bracht hij het verschil terug tot op 5 seconden. Van der Haar liet zich echter niet zomaar inpakken. De Nederlander bleef doorstampen: Sweeck kwam pas in de vijfde ronde aansluiten, even later deed Toon Aerts hetzelfde. In de zesde ronde kwamen ook Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt erbij. Twee renners van Telenet Baloise Lions en drie van Pauwels Sauzen-Bingoal: het beloofde weer vuurwerk op te leveren. In de tweede helft van de wedstrijd zetten Vanthourenhout en Iserbyt de rest onder druk, maar steeds kwam de groep weer samen. In de voorlaatste ronde werd de definitieve schifting dan toch gemaakt. Vanthourenhout viel aan, Aerts en Iserbyt raapten als enigen de handschoen op. Vanthourenhout begon met vijf seconden voorsprong aan de slotronde.

Dat bleek genoeg voor de zege. Vanthourenhout hield de concurrentie op afstand en won zo zijn tweede cross van het seizoen, na Bern vorige maand. Ploegmaat Iserbyt legde nog beslag op de tweede stek, Sweeck klopte Aerts nog in het spurtje om plaats drie.