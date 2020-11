Brief met historische postzegel geveild voor liefst 430.000 euro in Duitsland

Een brief met een historische postzegel is in Duitsland voor 430.000 euro onder de hamer gegaan. Dat heeft het veilinghuis Heinrich Köhler meegedeeld.

De brief met de eerste postzegels uit 1859 van de stad Lübeck werd zaterdag in de stad Wiesbaden geveild. Het startbod was 80.000 euro, maar een anonieme bieder bleek uiteindelijk bereid om 430.000 euro neer te tellen voor de historische brief.

Daarnaast bracht de zogeheten Baden-brief uit 1856 nog 320.000 euro op. De brief behoorde ooit toe aan koning Carol II van Roemenië, een gepassioneerd postzegelverzamelaar. Toen hij in 1940 in ballingschap ging, nam hij zijn collectie mee.

‘Zelfs toen Carol II een deel van zijn collectie moest verkopen om in zijn levensonderhoud te voorzien, bleef de brief in zijn bezit’, aldus het veilinghuis.