Beerschot klimt naar tweede plaats na zege tegen slap Anderlecht

Beerschot heeft in eigen huis met 2-1 gewonnen tegen een pover en onmondig Anderlecht. In tegenstelling tot eerder dit seizoen schoten de mannen van Vincent Kompany pas in de laatste tien minuten wakker. De Ratten springen naar de tweede plaats, paars-wit blijft na zijn tweede nederlaag dit seizoen zevende.

Bij Anderlecht stond doelman Wellenreuther voor het eerst in de basis, omdat Van Crombrugge nog te veel last ondervindt aan zijn hand. Al na drie minuten werd de Duitser stevig getest door de Ratten. Coulibaly legde aan vanop afstand, Wellenreuther moest een moeilijke bal laag bij de grond stoppen, maar was bij de pinken. Na tien minuten was het opnieuw Coulibaly die in de buurt van de 1-0 kwam na dom balverlies van Miazga, maar Delcroix kon de bal nog over de achterlijn duwen.

Op het kwartier kwam paars-wit met zijn eerste geslaagde aanval. Delcroix bediende Tau, die het probeerde met een gekruist schot dat een metertje naast belandde. Net als Anderlecht het laken iets meer naar zich toe begon te trekken, kwam Beerschot op voorsprong. Sanusi ontfutselde Verschaeren het leer. Het ging richting Coulibaly, die bij zijn derde grote kans van de namiddag 1-0 maakte door de benen van Miazga.

Het viel allemaal wat stil richting einde van de eerste helft. Enkele minuten voor de pauze mocht Sambi Lokonga nog aanleggen voor een vrije trap van net buiten de zestien, maar die mikte hij veel te hoog. Veel beter dan dat werd het niet bij RSCA in een zonder meer slappe eerste helft. Drie halve kansen, en dat tegen de ploeg die de meeste goals slikt van de hele Jupiler Pro League. Kompany greep dan ook in bij de rust. Een erg bleke Verschaeren mocht binnenblijven, Vlap was zijn vervanger.

Hulpeloos

Meteen kreeg Vlap een joekel van een kans. Nmecha maakte de actie op rechts en bracht voor, de Nederlander mikte van vlakbij het doel hoog over. Meteen nadien hapte Delcroix aan de overkant toe toen Tissoudali – die bijzonder bedrijvig was en een dijk van een wedstrijd speelde - een penalty probeerde te versieren. Bal op de stip. Wellenreuther zat in de juiste hoek en stopte in eerste instantie de strafschop van Holzhauser, maar de Oostenrijker wist in de herneming toch de 2-0 tegen de touwen te schuiven.

Het duurde lang voor Anderlecht een antwoord wist te formuleren, maar middenin de tweede helft kwam dat er alsnog. Tau zette na een goeie actie op de rechterkant voor tot bij Nmecha, maar die kopte zonder overtuiging naar de grond waardoor Vanhamel kon redden. Een kwartier voor tijd probeerde Vlap het nog eens met een schot dat een meter naast zoefde, maar een onmondig en hulpeloos paars-wit gaf niet eens de indruk dat het zelf nog in een puntje geloofde.

Vijf minuten voor affluiten kwam Sporting dan toch nog met de aansluitingstreffer. Mukairu legde af tot bij Nmecha, die de 2-1 handig voorbij Vanhamel prikte. Een echte spitsengoal van de man die eerder in de wedstrijd zowat overal was als targetman, maar zelden voor doel opdook. Verder dan het doelpuntje van zijn Duitse spits kwam Anderlecht niet meer, de tweede nederlaag van het seizoen was een feit voor de mannen van Vincent Kompany.