Vrouw valt van vijfde verdieping op lockdownfeestje in Elsene

Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een lockdownfeestje in Elsene van een balkon op de vijfde verdieping gevallen. Dat meldt het parket van Brussel. De politie lokaliseerde het slachtoffer meteen en kon snel de hulpdiensten verwittigen, want ze stonden op dat moment klaar om het gebouw binnen te gaan en een einde te maken aan het feest.

De politie kreeg rond 0.47 uur een oproep binnen over nachtlawaai aan de Hogeschoollaan in Elsene. Eenmaal daar aangekomen stelden de agenten vast dat er een feestje aan de gang was. De feestvierders weigerden de politie binnen te laten en dus werd versterking opgeroepen.

Een van de patrouilles die ter plekke was gekomen, hoorde plots lawaai aan de buitenkant van het gebouw, komende van de gang die naar de garages leidde. Het bleek om een vrouw te gaan die vanaf de vijfde verdieping naar beneden was gevallen. Het incident deed zich voor op het moment dat de politie het gebouw nog niet betreden had.

‘De hulpdiensten werden meteen verwittigd en de vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeerde in levensgevaar, maar zou intussen al iets aan de beterhand zijn’, verklaart Willemien Baert, woordvoerster van het Brussels parket.

Op het feestje waren een vijftiental personen aanwezig. Ze zijn allemaal meegenomen naar het politiecommissariaat. Enkele van hen werden al verhoord, maar het onderzoek loopt nog om de exacte omstandigheden uit te klaren.

Het parket stelde een wetsdokter aan, stuurde het lab ter plekke en analyseert de camerabeelden. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat er geen tussenkomst is van een derde.