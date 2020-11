Vicepremier Frank Vandenbroucke noemt de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over het dossier van de kernuitstap ‘totaal onbelangrijk’. ‘Wie is Bart De Wever in deze? ‘, aldus Vandenbroucke in De Zevende Dag.

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zaterdag een wisselmeerderheid aangeboden om de wet op de kernuitstap terug te draaien. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. Het plan van de federale regering om vast te houden aan de kernuitstap in 2025 noemt De Wever ‘rampzalig’.

Sp.a-vicepremier Frank Vandenbroucke bestempelt de uitlatingen van De Wever als ‘totaal onbelangrijk’. ‘Wie is Bart De Wever in deze? Hij zit niet in de regering. (...) Die mededeling was totaal onbelangrijk. Dat is ook waarom mijn partij niet gereageerd heeft. Dat is een opmerking van langs de zijlijn. De regering is gevormd en ze is solidair’, aldus Vandenbroucke.

‘Geen politiek opbod’

Ook premier Alexander De Croo kwam in de De Zevende Dag terug op de kernuitstap. ‘Als in november 2021 zou blijken dat er een probleem is met de bevoorradingszekerheid, dan kunnen we tot 2 GW (de jongste centrales, red.) openhouden.’ Hij wil niet meestappen in het politieke ‘opbod’ in dit dossier, ‘want daarvoor is het te belangrijk’.

De premier benadrukt dat de passage in het regeerakkoord niet nieuw is. De wet op de kernuitstap wordt, net als door de Zweedse regering, aangehouden. ‘We voegen er enkel aan toe dat de uitstap haalbaar en betaalbaar moet zijn’, aldus De Croo. Volgens de premier houdt ook Engie rekening met beide scenario’s.