Vandenbroucke sluit coronaweddenschap af

‘Ik ga met u een weddenschap aan.’ Het is nog niet vaak gebeurd dat een federale minister op tv expliciet aan het wedden sloeg. Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Sp.a) waagde zich in de Zevende Dag aan zo’n toekomstvoorspelling. Hij maakt zich sterk dat ons land erin zal slagen om de verspreiding van en het inenten met coronavaccins naadloos en snel te laten verlopen. ‘Als dat niet lukt, moet u op mij schieten.’

Op het moment dat de coronavaccins klaar zijn, zal de logistiek (stockage, distributie, toediening en informatie aan de bevolking) volledig uitgedokterd zijn, zegt de minister van Volksgezondheid. Hij belooft ook dat de ingewikkelde politieke structuur van ons land niet voor vertraging zal zorgen. ‘Er zal eenheid van actie zijn. Ook de deelregeringen zitten op dezelfde lijn.’

Nochtans komt bij de uitrol van de vaccinatiecampagne heel wat kijken. Niet in het minst omdat de coronavaccins veel kouder moeten worden bewaard dan gebruikelijk is. Zo zijn voor de vaccins van Pfizer/BioNTech temperaturen van minus 70 à 80 graden noodzakelijk. Er zijn te weinig ultravriezers in ons land om al de nodige vaccins te stockeren. Daarnaast brengt het transport van de vaccins ook kopzorgen met zich mee.

De pas opgestarte taskforce ‘operationalisering Covid-19-vaccinatiestrategie’ - onder leiding van professor Dirk Ramaekers, de medische directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, en gewezen ULB-rector Yvon Englert – moet nu heel snel een logistiek draaiboek uitwerken. Voorlopig is nog niet duidelijk waar en door wie de coronavaccins toegediend zullen worden. Om nog te zwijgen over het monitorsysteem dat moet worden uitgedokterd om bij te houden wie al gevaccineerd is en wie nog een tweede dosis nodig heeft.

Geen verplichting

Over een concrete datum durfde Vandenbroucke dan weer geen uitspraken te doen. ‘Er zijn nog veel “als’en”. ‘We kunnen pas beginnen áls het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de vaccins goedkeurt en áls de farmabedrijven (Astra Zeneca, Johnson & Johnson en Pfizer, red.) de productie gebolwerkt krijgen.’

Vandenbroucke wil geen vaccinatieverplichting invoeren. ‘We mikken op 70 procent gevaccineerden onder de bevolking, dat moeten we halen door een beroep te doen op gezond verstand en solidariteit. Door je te laten vaccineren, help je jezelf en de rest van het land. Als we met genoeg zijn, is de hele kudde beschermd.’

Premier De Croo zei in De Zevende Dag dat de meeste Belgen in het tweede en derde kwartaal van 2021 een vaccin zullen kunnen krijgen.

Te rooskleurig beeld van ziekenhuizen

Minister Vandenbroucke erkent dat de cijfers de goede richting uitgaan, maar hij waarschuwt voor een vertekend beeld van de ziekenhuizen. ‘We denken daar te rooskleurig over. Ons ziekenhuissysteem is vandaag nog altijd ontwricht. De kaap van 2000 bedden op intensieve zorg is ook nu nog overschreden. We moeten namelijk ook de patiënten meetellen die we in een tussencategorie onderbrengen.’ Die categorie is speciaal voor Covid-19-patiënten bedacht, het gaat om mensen die in een betere toestand verkeren dan de gemiddelde zieke op intensieve zorg, maar die nog te zwak zijn om in een gewoon ziekenhuisbed te worden verzorgd. Zo’n 170 mensen zijn in dat geval, zegt Vandenbroucke. ‘Als we hen optellen bij de Covid-bedden en de niet-Covid-patiënten op intensive care, zitten we boven de 2000. Dat is meer dan in de eerste golf.’