Vlaanderen installeert 30.000 extra laadpalen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trekt 30 miljoen euro uit voor nieuwe publieke laadpalen. Dat schrijft De Zondag en het nieuws wordt bevestigd door het kabinet.

Daarmee komen er de volgende vijf jaar tot 30.000 extra laadpunten bij. Langs de grote verkeersassen komt er om de 25 kilometer een snellaadstation. Vandaag zijn er 3.920 publieke laadpunten en 96 publieke snellaadpunten in Vlaanderen.

De uitrol van publieke laadinfrastructuur wordt zo goed mogelijk afgestemd op het actuele aantal elektrische voertuigen, met een combinatie van normale en snelladers. In september van dit jaar was 17 procent van alle verkochte nieuwe wagens op de Belgische markt elektrisch of hybride. Een versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten is noodzakelijk om de omschakeling naar zero-emissievoertuigen verder mogelijk te maken.

De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen, neemt veel tijd in beslag en moet korter. ‘Minister Peeters wil tijd winnen door vooraf de locaties in kaart te brengen waar een vlotte uitrol de komende jaren prioritair kan plaatsvinden. Een tweede verbeterpunt is de betrokkenheid van de laadpaaloperatoren waarbij deze sneller in het plaatsingsproces betrokken kunnen worden, om discussies over locaties in een latere fase te vermijden. Tot slot kan er tijdswinst geboekt worden door verder werk te maken van een eenvormige aanpak op het beslissingsniveau’, luidt het zondag in een mededeling van de Vlaamse minister van Mobiliteit.