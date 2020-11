Drie Zwitserse topskiërs lopen coronabesmetting op

De Zwitserse skiërs Loic Meillard, Marco Odermatt en Justin Murisier hebben allen positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt de Zwitserse skifederatie. Het trio moet in quarantaine en mist daardoor volgende week de wereldbekermanche parallelle slalom in het Oostenrijkse Lech/Zürs.

De drie vertonen volgens de Zwitserse bond “lichte symptomen”. De wereldbeker alpijnse ski opende vorige maand met een reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden. Odermatt werd er tweede na de Noor Lucas Braathen en greep zo nipt naast een tweede WB-zege (na de Super-G van Beaver Creek in december 2019). Ook Meillard won al een WB-manche (een parallelle reuzenslalom in Chamonix in februari 2020).

Dit weekend werken de vrouwen twee slaloms af in het Finse Levi. Dat gebeurt zonder Zweedse deelneemsters. Zij zijn in quarantaine nadat een trainer positief testte. (belga)