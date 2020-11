‘Elke keer als ik de agent zie, heb ik het gevoel dat hij in mijn hart schiet’

Maandag start in Bergen het proces-Mawda. Op het beschuldigdenbankje zitten drie mensen die betrokken zijn bij het schot waarmee het twee­jarige meisje in mei 2018 om het leven kwam. ‘De politie had het busje kunnen klemrijden en tegenhouden. Maar waarom was het nodig om te schieten? De agent heeft een grove fout gemaakt’, zeggen de ouders van Mawda. Ze gaan met een gevoel van wantrouwen naar de rechtbank.

Nog elk weekend gaan de ouders van ­Mawda naar het graf van hun dochtertje, op de gemeentelijke begraafplaats in ­Evere. ‘Als we haar graf niet bezoeken, ­voelen we ons niet goed’, zeggen Shamdin Ahmed ...