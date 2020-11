Gents-Baskische kokkin vandaag op vlucht naar Spanje gezet

Zondag wordt de Baskische vrouw die al jaren in Gent woont, op een vlucht naar Spanje gezet. Ze wordt beschuldigd van moord op een Spaanse militair in 1981. Maandagochtend verschijnt ze voor de Spaanse onderzoeksrechter.

Maria Natividad Jáuregui Espina, die in Gent onder haar Baskische naam Jaione bekend is, zit sinds woensdag in hechtenis in Gent. Agenten van de federale politie zijn rond een uur of vijf haar appartement binnengevallen en hebben haar meegenomen. De belofte om haar een elektronische enkelband aan te doen in afwachting van haar overlevering naar Spanje kon niet worden vervuld omdat zo’n procedure vrij tijdrovend is en het duidelijk was dat Jáuregui Espina vrij snel op een vlucht naar Spanje zou worden gezet. Zondagavond rond 19 uur wordt ze in Madrid verwacht. Dinsdagavond had het Hof van Cassatie beslist dat België het Europees aanhoudingsmandaat tegen Jáuregui Espina zal opvolgen en haar in handen van de Spaanse autoriteiten zal geven.

Zaterdag stonden vrienden van Jáuregui Espina met spandoeken aan de gevangenis om haar te steunen.

‘Terroriste’

Jáuregui Espina wordt beschuldigd van moord op een Spaanse luitenant-kolonel in 1981. Zij zou, als aanhanger van de Baskische gewelddadige afscheidingsbeweging, de militair in zijn hoofd hebben geschoten. Zij ontkent die beschuldiging.

Haar advocaat, meester Paul Bekaert, heeft tot op het laatste moment geprobeerd om de overlevering tegen te houden. Een van zijn argumenten is dat Jáuregui Espina wordt overgeleverd voor een ‘terroristische moord’, een feit dat volgens de Belgische wetgeving na vijftien jaar is verjaard. Hij heeft ook gepoogd om de Belgische rechter ervan te overtuigen dat de rechten van Jáuregui Espina in een Spaanse gevangenis zullen worden geschonden, aangezien zij als ‘terroriste’ zal worden vervolgd en dat betekent - volgens de letter van de Spaanse wet - dat zij de eerste tien dagen ‘incommunicado’ zal zijn, en geen raadsman van haar keuze mag zien. De Spaanse gerechtelijke overheid heeft de Belgische rechter gegarandeerd dat deze strenge wet niet van toepassing zal zijn op Jáuregui Espina, aangezien de feiten al zo oud zijn. Daarop heeft de Belgische rechter beslist om in te stemmen met haar overlevering naar Spanje.

Vanuit haar opsluiting in Gent deelt Jáuregui Espina mee dat ze er niet gerust op is. Ze vreest dat ze geen eerlijk proces zal krijgen.