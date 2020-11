Zware juridische nederlaag Trump in strijd om verkiezingsuitslag

De Amerikaanse president Donald Trump is zaterdag op stellige wijze op zijn plaats gezet door een federale rechter in de staat Pennsylvania. Trumps team van advocaten had er miljoenen stemmen in vraag gesteld, maar vangt bot.

‘Dit Hof kreeg geforceerde juridische argumenten zonder waarde en speculatieve beschuldigingen te horen’, schreef rechter Matthew Brann bij het verwerpen van de klacht. ‘Ons Hof heeft niet de autoriteit om het stemrecht van één persoon af te nemen, laat staan van miljoenen.’

Biden won de staat Pennsylvania met meer dan 81.000 stemmen. Trump en zijn advocaten hebben nog nergens claims van algemene verkiezingsfraude kunnen hardmaken, maar hadden veel hoop gesteld op dit proces in Pennsylvania. Het ging tenslotte om de zesde grootste staat van de VS en om 20 kiesmannen. Rudy Giuliani, Trumps bekendste advocaat, had de voorbije week hoogstpersoonlijk en voor het eerst in 30 jaar nog eens een zaak gepleit voor een federale rechter. Giuliani had later in de week ook nog een opmerkelijke persconferentie gegeven waarin hij de ene na de andere samenzweringstheorie op het publiek losliet.

Brann, een Republikein, zag geen enkele reden om de advocaten van de president te volgen. Na de beslissing van de rechter kreeg Joe Biden felicitaties voor zijn verkiezingsoverwinning van de Republikeinse senator Pat Toomey van Pennsylvania. Die sluit zich zo aan bij een minderheid van Republikeinen die Biden erkennen als ‘president-elect’.

Nu Trump deze zaak in Pennsylvania verloren heeft, blijft er weinig hoop over voor de president om nog een vuist te maken in de rechtbanken. Eerder werden al tientallen andere pogingen verworpen in verschillende (strijd)staten.