Ugbo schiet efficiënt Cercle Brugge voorbij Waasland-Beveren

Na twee nederlagen op rij weet Cercle Brugge weer wat winnen is. De Vereniging versloeg zaterdagavond Waasland-Beveren met 0-2. Chelsea-huurling Ike Ugbo nam beide doelpunten voor zijn rekening. Een efficiënt Cercle springt zo naar een voorlopige achtste plaats. Waasland-Beveren kon nu al tien matchen op rij niet meer winnen en blijft onderin bengelen.

Waasland-Beveren begon verschroeiend aan de partij. Aboubakary Koita, die de voorkeur kreeg op Sinani, dribbelde zich een weg door een bos van Cercle-spelers en werd foutief afgestopt. Doelman Didillon bracht redding op de vrije trap van diezelfde Koita. Schoonbaert knikte de daaropvolgende hoekschop tegen de paal. Cercle Brugge kwam al vroeg met de schrik vrij.

De thuisploeg kon het tempo niet aanhouden en Cercle kwam steeds beter in de match. De Vereniging eiste het balbezit op, zonder kansen af te dwingen. Dino Hotic ontpopte zich wel tot spelverdeler van deze ploeg en zoog de ballen naar zich toe. Maar grote kansen? Neen, die bleven uit.

Waasland-Beveren maakte in de eerste helft het meeste aanspraak op een voorsprong. Eerst dribbelde de Michael Frey de zestien binnen. De Zwitserse spits ging liggen na een tackle van Marcelin, maar ref Van Driessche wuifde het protest weg. Niet veel later trapte de opgerukte Mandjeck het leer nipt naast. Al had hij hier altijd een ploegmaat moeten aanspelen. En na goed samenspel tussen Frey en Heymans mocht Efford op doel afstormen. Taravel was goed gevolgd en verwerkte in hoekschop. Na een ingestudeerd nummertje liet topschutter Heymans dan toch de netten trillen. Maar de VAR keurde het doelpunt af wegens handspel.

In het slot van de eerste helft kreeg Waasland-Beveren het spreekwoordelijke deksel op de neus na balverlies van Wiegel. Hoggas vond Lopes met een gemeten pass aan de tweede paal, die legde de bal panklaar voor Ugbo. De Chelsea-huurling twijfelde niet en knalde de Vereniging op voorsprong. Een kans, een goal. Efficiëntie, heet dat dan.

Trainer Nicky Hayen greep in tijdens de rust. Hij haalde de verdedigende Mandjeck naar de kant voor de aanvallende Sinani. De Luxemburgse international liet zich meteen opmerken. Na goed aandringen van Frey trapte Sinani een opgelegde kans voorlangs. Waasland-Beveren ging op zoek naar de gelijkmaker. De kopbal van Heymans kon doelman Didillon niet verrassen. Geel-blauw wilde wel, maar de kwaliteit ontbrak. En Cercle Brugge? Die verdedigde de voorsprong met hand en tand en speculeerde op de counter. Hoggas en Kanouté lieten na om de voorsprong te verdubbelen.

In het slot van de match nam Ugbo dan toch alle spanning weg. De spits trapte zijn tweede doelpunt van de avond tegen de netten. Match gespeeld. Aanvoerder Vukotic werd nog met twee gele kaarten van het veld gestuurd na onophoudend geklaag. Zo mist hij de belangrijke match tegen Oostende van komende dinsdag.