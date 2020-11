‘Zeer goed bewaarde’ lichamen gevonden van overleden inwoners Pompeii

Archeologen in Pompeii hebben uitzonderlijk goed bewaarde lichamen van twee mannen gevonden. Het gaat om een rijke man en vermoedelijk een slaaf. Ze stierven door de hitte en vulkanische as toen de vulkaan Vesuvius uitbarstte in 79 na Christus.

De overblijfselen van de twee slachtoffers werden gevonden in een grote villa aan de rand van Pompeii, in Civita Giuliana. Dat ligt zo’n 700 meter ten noordwesten van het oude centrum van Pompeii.

Volgens de archeologen gaat het om een rijke man en een slaaf. Zo leek de man met een hoge status tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij droeg nog steeds sporen van een wollen mantel rond zijn nek. De tweede man, waarschijnlijk tussen de 18 en 23 jaar oud, was gekleed in een tuniek en had een aantal verbrijzelde ruggenwervels, wat erop wijst dat hij een slaaf was geweest die zwaar werk verrichtte.

Van de resten werden afgietsels gemaakt, met de speciale techniek waarbij vloeibaar gips wordt gegoten in de holte die het lichaam achterliet in de gestolde laag as waardoor het werd bedekt. Zo komen als ‘standbeelden’ tevoorschijn, gevat in de houding waarin ze omkwamen.

Pompeii is een Romeinse stad die door een uitbarsting van vulkaan Vesuvius bedolven werd onder vulkanisch as en brokstukken. De ruïnes werden ontdekt in de zestiende eeuw, de eerste opgravingen startten in 1748. Ten tijde van de uitbarsting woonden ongeveer 13.000 mensen in de stad. De wereldberoemde archeologische vindplaats is vanwege de coronapandemie momenteel gesloten voor toeristen.