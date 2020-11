Standard vermijdt nederlaag tegen Eupen dankzij doelpunt van doelman Arnaud Bodart

Het gelijkspel kwam eigenlijk uit de lucht vallen, want Standard maakte een machteloze indruk tegen Eupen. Philippe Montanier kon wel geen beroep doen op de door corona getroffen Mehdi Carcela, de geschorste Nicolas Raskin, de geblesseerde Selim Amallah en uiteraard Zinho Vanheusden. De Rode Duivel was samen met vriendin Lauren overigens aandachtig toeschouwer op Sclessin.

Montanier koos zoals verwacht voor Eden Shamir op het middenveld - ‘hij trainde goed deze week’ - maar zal zich dat wellicht betreuren. De Israëliër ging vlak voor rust twee keer fors door en werd met twee gele kaarten naar de douches gestuurd. De VAR maakte van de tweede gele kaart zelfs een directe rode.

Het stond toen al 1-1 en Standard had het op dat moment al knap lastig met Eupen. Bope Bokadi had de thuisploeg nochtans op voorsprong gezet met een onorthodox, maar zeker knap doelpunt. Zijn halve omhaal was maatwerk, perfect over De Wolf in de netten neerploffend.

Meteen werd die voorsprong tenietgedaan door Eupen. Stef Peeters kreeg de ruimte en zette vervolgens knap Prevljak op weg naar het doel van Bodart. De spits faalde niet: 1-1, tevens de ruststand.

In het tweede bedrijf - en met een mannetje minder - deed Standard het bepaald niet slechter dan in het eerste. Toch kwam het op achterstand. Oulare beging een dure overtreding vlak voor de eigen zestien. Peeters mocht aanleggen voor de stilliggende bal en krulde onhoudbaar binnen. Het eerste competitiedoelpunt voor de Limburgse middenvelder.

De Luikenaars probeerden de achterstand ongedaan te maken, maar maakten offensief een zwakke beurt. Aan de overkant waren er wel mogelijkheden voor Adriano en Prevljak. De VAR annuleerde in de slotfase terecht de 1-3 van Agbadou.

Een zure tussenkomst voor Eupen, zo zou blijken, want Standard kwam nog in extremis op gelijke hoogte. Wie had gedacht dat Arnaud Bodart degene was die daarvoor zou zorgen? Als je spitsen falen, moet je doelman de goals maken. De Luikenaar kon een mislukt schot van Fai van dichtbij binnentikken: 2-2. Flashbacks naar Sinan Bolat tegen AZ Alkmaar. Een ongelooflijke ontsnapping voor Standard, dat wel opnieuw niet kon overtuigen. Volgende week tegen Anderlecht zal het toch beter moeten.