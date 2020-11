Frans protest tegen wet die verspreiding beelden van ordediensten strafbaar maakt

In Frankrijk zijn duizenden mensen zaterdag op straat gekomen tegen een wet die de verspreiding van beelden van Franse ordediensten strafbaar maakt. De manifestanten zien onder meer de vrijheid van meningsuiting in gedrang. Er waren onder meer betogingen in Rijsel, Rennes en Montpellier.

Het wetsontwerp werd vrijdagavond in een gespannen klimaat goedgekeurd in het Franse parlement. Het zou strafbaar worden om beelden van politieagenten te verspreiden tenzij hun gezicht onherkenbaar wordt gemaakt. Er wordt in dat verband gesproken op een ‘inbreuk op de fysieke of psychische integriteit’ van de ordediensten.

Mensenrechtenorganisaties zien het wetsontwerp als een middel om de persvrijheid aan banden te leggen en een onderzoek op mogelijk machtsmisbruik door de politie onmogelijk te maken. Volgens bepaalde manifestanten dreigt de wet Frankrijk te doen afglijden naar een ‘autoritaire samenleving, die de bevolking viseert’.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin meent dat de wet noodzakelijk is om ‘hen te beschermen die ons beschermen’. Agenten in Frankrijk waren de voorbije tijd steeds meer het doelwit van bedreigingen en geweld.