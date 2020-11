Penaltyfout Thibaut Courtois en een bleke Eden Hazard: Real Madrid lijdt nog maar eens puntenverlies in La Liga

Real Madrid is op het veld van seizoensrevelatie Villarreal niet verder dan een 1-1 gelijkspel gekomen. Een snel openingsdoelpunt van Mariano werd een kwartier voor tijd uitgewist nadat Thibaut Courois een strafschop veroorzaakte. Eden Hazard startte na zijn coronabesmetting meteen weer in de basiself bij Real, maar hij kon geen potten breken.

Real kon niet beter van start gaan. De Koninklijke kwam al in de tweede minuut op voorsprong nadat Mariano, in de basis bij afwezigheid van Benzema en Jovic, de 0-1 binnenkopte. Randje buitenspel, maar Mariano maakte bij zijn eerste basisplaats van het seizoen wel meteen de welgekomen openingstreffer. Verder viel er in de eerste helft niet veel te beleven. Eden Hazard probeerde wel een paar acties op te zetten, maar veel doelgevaar leverde dat niet op.

Ook in de tweede helft kon Hazard geen potten breken. Hij werd na 64 minuten dan ook naar de kant gehaald voor Vinicius. Real leek daarna zonder nog veel kansen te creëren op weg naar de zege, tot Thibaut Courtois een kwartier voor tijd in de fout ging. De Rode Duivel veroorzaakte een penalty en kon deze niet stoppen: 1-1. Courtois kent niet de beste week uit zijn carrière. Eerder blunderde hij nog in de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Denemarken door een terugspeelbal van Nacer Chadli onder zijn voet door te laten rollen.

In de blessuretijd toonde Courtois zich wel nog in positieve zin. De goalie blokte een schot van de ingevallen Kubo goed af.