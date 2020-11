Gezinnen zitten even zonder water door leeggelopen watertoren in Linden

De watertoren in Linden bij Lubbeek is in de nacht van vrijdag op zaterdag leeggelopen na een breuk in de toevoerleiding. In drie Vlaams-Brabantse gemeenten zaten inwoners daardoor uren zonder water. De Watergroep meldde zaterdagnamiddag dat het lek ondertussen hersteld werd.

‘Een leiding is vannacht gesprongen tijdens herstellingswerken’, verklaarde Kathleen De Schepper, manager communicatie bij het Vlaamse waterbedrijf. ‘Het gaat om de toevoerleiding naar de watertoren van Linden. Daardoor is die in heel korte tijd leeggelopen. De precieze oorzaak kennen we nog niet. Het gaat om een dwarsbreuk.’

‘Het lek is hersteld’, meldde De Schepper om iets voor 15 uur. ‘De waterleiding wordt momenteel ontlucht en weldra weer in gebruik genomen.’

Inwoners van drie Vlaams-Brabantse (deel)gemeenten zitten al uren zonder water of kunnen slechts gebruik maken van een beperkte bevoorrading. Het gaat om mensen in Linden, Holsbeek en Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven. ‘We kunnen iedereen geleidelijk aan weer bevoorraden’, stelt De Schepper.