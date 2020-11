Groen niet gediend van kritiek De Wever: ‘Dat Vlaanderen voor eigen deur veegt’

Groen is niet van plan om het sluiten van de kerncentrales nog langer uit te stellen. Dat laat voorzitster Meyrem Almaci weten in een reactie op N-VA-voorzitter Bart De Wever, die met een wisselmeerderheid die kernuitstap wil tegenhouden. Almaci wijst bovendien op het tekort aan hernieuwbare energie in Vlaanderen, waar N-VA aan de knoppen zit.

‘Het federale regeerakkoord kiest voor duidelijkheid, betaalbaarheid en zekerheid. De sluiting van de kerncentrales maakt de weg vrij voor de noodzakelijke versnelling van hernieuwbare energie. Elke studie geeft aan dat dit de te volgen weg is. Het probleem uitstellen, is niet ernstig. Na 17 jaar talmen is het nu tijd om vooruit te gaan.’ Dat zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci zaterdag in een reactie op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de federale energieplannen.

Groen wijst op de ‘enorme verantwoordelijkheid’ van de Vlaamse regering onder leiding van de N-VA. ‘Vlaanderen heeft een enorme achterstand wat betreft haar energie- en klimaatdoelstellingen. Het aandeel energie uit wind en zon moet echt naar omhoog. Bovendien heeft Vlaanderen de exclusieve bevoegdheid om maatregelen te nemen voor energiebesparing, essentieel voor een goed energiebeleid. Het tekort dat Vlaanderen nu heeft, moet een impuls zijn om het samen beter te doen, niet om anderen de les te spellen. Tijd om voor eigen deur te vegen dus’, besluit Almaci.

Coens: ‘Evaluatie eind 2021’

CD&V-voorzitter Joachim Coens verklaarde vanochtend aan VRT al de bezorgdheid van De Wever te begrijpen. ‘Maar het regeerakkoord voorziet enkel de herbevestiging van de kernuitstap, dat was al beslist beleid, en heel belangrijk voor ons: voorziet in november 2021 een evaluatiemoment rond de bevoorradingszekerheid en de impact op de prijs.’

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) maakte op Twitter ook al duidelijk dat ze vast van plan is het regeerakkoord, een ‘routekaart voor een duurzaam en welvarend België’, uit te voeren. ‘Onduidelijkheid en uitstel heeft ons in deze situatie gebracht. Visie en expertise is wat ons op koers brengt.’