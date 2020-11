‘Kerstpiemels’ Oudenburg zijn plots wereldnieuws

De nieuwe kerstverlichting van de Oudenburgse Ettelgem heeft volgens sommige bezoekers meer weg van ‘kerstpiemels’ dan van kerstkaarsen. Burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) ziet er de humor wel van in en met hem ook verschillende buitenlandse media, die het verhaal oppikten.

Het Engelse televisiestation ITV stak het vuur aan de lont. The Sun volgde snel. Al doet die Britse krant er nog een schep bovenop door te schrijven dat de burgemeester ‘de schuld wil afschuiven op het personeel’ en dat ‘een ongelukkige burgemeester z’n verontschuldigingen heeft aangeboden’. ‘Fake news’ toch wel, stelt Dumarey zelf, die zijn personeel zelfs heeft bedankt voor hun inzet.

Maar ook aan de andere kant van de wereld circuleren de schitterende fallussen. 7News in Australië meldt dat de lichtjes voor ‘opschudding en amusement’ zorgen. Zelfs The New York Times vond het nieuwtje belangrijk genoeg en contacteerde de burgervader. ‘Een stad plaatst kaarsachtige kerstlichtjes. Sommige mensen zien er iets anders in’, titelt de Amerikaanse krant. Dumaurey zelf kan er mee lachen. ‘Intussen weet iedereen Oudenburg nu liggen, hé.’