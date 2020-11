Geen nieuwe medailles op EK judo: Nikiforov en Berger al meteen uitgeschakeld, toernooi zit erop voor Belgen

Het blijft bij drie medailles voor de Belgische delegatie op het EK judo in de Tsjechische hoofdstad Praag. Zaterdag werden zowel Toma Nikiforov als Sophie Berger werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Nikoforov moest als eerste de tatami op in de klasse -100kg. De Europese kampioen van 2018 en vicewereldkampioen van 2017, werd meteen uitgeschakeld in de eerste ronde door de Est Jevgenijs Borodavko. Tijdens de reguliere kamptijd gebeurde er weinig zodat de golden score voor de beslissing moest zorgen. Een paar pogingen tot een schouderworp van Nikiforov leverden niks op. Wat later zocht Nikiforov op de grond naar een armklem maar ook dat lukte niet. Een counter van de Let kende wel succes: ippon en einde EK voor Nikiforov.

De Luikse Sophie Berger (-78kg) geraakte ook niet voorbij haar eerste tegenstander. Al was dat geen schande. Berger moest het meteen opnemen tegen de regerend wereldkampioene, de Française Madeleine Malonga. Nog geen drie minuten ver had onze landgenote al drie bestraffingen opgelopen en was de nederlaag een feit.

Hiermee zit de competitie er voor alle Belgen op. Het Belgische team keert terug met drie bronzen medailles: Matthias Casse, Charline Van Snick en Jorre Verstraeten.

