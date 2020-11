Bewolkt en regenachtig weekend, volgende week beterschap

Zaterdag en zondag blijft het zwaarbewolkt en regenachtig. Vanaf maandag klaart het op.

Het blijft zaterdag dikwijls zwaarbewolkt. Vooral in de noordelijke landshelft kan er soms lichte regen of motregen vallen. Het wordt enkele graden zachter met maxima tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden aan zee. De wind waait matig of aan zee soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht blijft het meestal zwaarbewolkt of betrokken met soms wat lichte regen of motregen. Op het einde van de nacht neemt de kans op wat regen verder toe vanaf de kust. Minima tussen 4 en 10 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind tijdelijk vrij krachtig.

Zondag bereikt een zwakke regenzone ‘s morgens de kust en trekt daarna in de loop van de dag van west naar oost over ons land. Tegen het einde van de dag wordt het vanaf het noordwesten opnieuw droger. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 13 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest en ruimt aan zee en over het noorden van het land naar het westen.

Maandagochtend is het nog zwaarbewolkt over het zuidoosten van het land, maar geleidelijk breiden de opklaringen in het westen en het centrum zich uit naar de rest van het land. Het wordt overwegend droog. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het centrum van het land.

Dinsdag wordt het vrij zonnig met hoge wolkenvelden en blijft het droog. De maxima schommelen tussen 7 en 11 graden.

Ook woensdag blijft het droog en vrij zonnig. De maxima schommelen rond 10 of 11 graden in het centrum van het land. De wind blijft matig uit zuidelijke richtingen.