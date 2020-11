De Wever biedt wisselmeerderheid aan om kernuitstap terug te draaien: ‘Groenen storten ons in afgrond’

De N-VA is bereid om voor een wisselmeerderheid te zorgen om zo de kernuitstap toch nog tegen te houden. Dat verklaarde voorzitter Bart De Wever in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Volgens De Wever willen ander regeringspartijen die uitstap eigenlijk niet: ‘Ik denk dat ze van hun stoel gevallen zijn door de handigheid van Tinne Van der Straeten.’

De federale regering bevestigde vorige week dat ze vasthoudt aan de evaluatie van de haalbaarheid van de kernuitstap in november 2021, ook al schrapt uitbater Engie/Electrabel de investeringen voor een levensduurverlenging schrapt.

N-VA-voorzitter De Wever hamerde in ‘De Ochtend’ nogmaals op de prijsonzekerheid die zo’n kernuitstap met zich zou kunnen meebrengen. Volgens De Wever weten ook de regeringspartijen dat. ‘Ik heb dat onderhandeld met Magnette en die zei: natuurlijk gaan we daar niet uitstappen. SP.A zei: natuurlijk gaan we daar niet uitstappen.’

Volgens De Wever was het met de ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH) geen probleem geweest om ook Doel 4 en Tihange 3, de nieuwste kerncentrales, langer open te houden. ‘Dat was de gemakkelijkste onderhandeling die ik ooit heb gevoerd. Ik zei “kerncentrales openhouden” en drie seconden later had ik een akkoord. Men wordt nu meegesleurd door de groenen in de afgrond. Wij gaan de meest vervuilende energieproductie hebben van heel de Europese Unie, na Polen, en de duurste.’

De Wever meent dat de PS en andere regeringspartijen nog steeds niet staan te springen voor de kernuitstap: ‘Ik denk dat ze van hun stoel gevallen zijn door de handigheid van Tinne van der Straeten, die dat dossier heel goed kent, om heel snel te manoeuvreren.’ Volgens de N-VA-voorzitter houdt de groene minister van Energie ‘dogmatisch’ vast aan de kernuitstap.

De N-VA-voorzitter biedt de andere regeringspartijen een wisselmeerderheid aan om de kernuitstap terug te draaien. ‘Ik vraag daar niets voor in ruil. Men kan onze stemmen krijgen, wij zijn de grootste partij. Dit is zo rampzalig, dat we dat te allen prijzen moeten vermijden.’