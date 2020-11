Klanten Bpost moeten pakjes zelf ophalen: ‘Straks moeten ze nog zelf gaan sorteren’

Handelsfederatie Comeos reageert scherp op de plannen van Bpost om een deel van de klanten zelf hun pakjes te laten ophalen in een afhaalpunt. ‘Dit is toch niet ernstig meer’, vindt Comeos-topman Dominique Michel.

‘De regering heeft de winkels gesloten en tegelijkertijd de Belgen opgeroepen om online te bestellen bij de handelaars’, aldus Comeos-topman Michel. ‘Nu blijkt dat bpost dat niet kan waarmaken en vraagt het bedrijf nota bene om zelf de pakjes te gaan oppikken. We vragen ons af wat de volgende stap is? Dat de klanten zelf hun pakjes gaan moeten sorteren in de sorteercentra?’

Comeos zegt voorts getuigenissen te hebben van handelaars, waaruit blijkt dat Bpost soms zou weigeren om pakjes bij de handelaars op te halen, omdat er te veel zijn. ‘Corona is voor iedereen moeilijk, maar e-commerce is voor veel van onze handelaars nog de enige wijze om een klein deel van hun omzet nog te kunnen realiseren. Als dat wegvalt kunnen we evengoed de boeken sluiten’, stelt de federatie. Zij roept de regering op om in te grijpen.

‘5 procent van de pakjes’

Bpost maakte vrijdag bekend dat het momenteel een recordvolume aan pakjes te verwerken krijgt. Alle pakjes thuis leveren lukt volgens het bedrijf niet meer, waardoor sommige klanten de pakjes zelf zullen moeten oppikken in een afhaalpunt. Daarbij komt dat zakelijke klanten een ‘eindejaarstoeslag’ van 1 euro per pakje zullen moeten betalen.

Volgens Bpost gaat het om ‘maximaal 5 procent’ van de pakjes die zelf zullen moeten afgehaald worden in verdeelpunten, wat neerkomt op 25.000 pakjes. De ontvanger zal in dat geval per e-mail het verzoek krijgen om zelf naar het afhaalpunt te trekken. Bpost werkt vanaf zaterdag samen met Decathlon om het aantal afhaalpunten uit te breiden. Een deel van die sportwinkels zullen als afhaalpunt ingezet worden.