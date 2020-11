E5 Mode vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

De modewinkelketen E5 heeft vrijdagnamiddag een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag ingediend.

Dat meldt persagentschap Belga na de bijzondere ondernemingsraad van vrijdag. E5 Mode, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, kwam tijdens de eerste lockdown al eens in de financiële gevarenzone. Alle winkels gingen op 14 maart dicht en openden pas midden mei opnieuw de deuren. De keten verloor ongeveer 20 miljoen euro omzet, een kwart van zijn voorziene jaarlijkse verkoopcijfer, en er werd gekozen voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) bij de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.

Tijdens de beschermingsperiode voerde E5 Mode een schuldherschikking door. Eind juni zette de rechtbank het licht op groen voor een doorstart. E5 Mode heeft een 55-tal winkels in ons land. Bij de doorstart werkten er nog 450 mensen. De meesten zijn opnieuw op tijdelijke werkloosheid geplaatst, met uitzondering van diegenen die de webshop bemannen.

Vrijdag vond een ondernemingsraad plaats, maar in het belang van het bedrijf beloofden de vakbonden om geen informatie vrij te geven over wat er werd aangekondigd. Het bedrijf vroeg vrijdagnamiddag bij de ondernemingsrechtbank in Dendermonde een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag aan. Dat middel moet toelaten om het behoud van het geheel of een deel van de onderneming of van haar activiteiten te verzekeren in het kader van de gerechtelijke reorganisatie. Binnen de 15 dagen moet de ondernemingsrechtbank zich uitspreken over de aanvraag.