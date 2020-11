De zomerscholen in juli en augustus hebben de gewenste doelgroepen bereikt. De juiste leerlingen werden ingeschreven en ze kwamen ook opdagen. Het corona-initiatief wordt dan ook een blijvertje.

De 138 zomerscholen die deze ­zomer in Vlaanderen georganiseerd werden, waren in verschillende opzichten een succes. Dat blijkt uit een eerste studie van de Thomas More hogeschool. De ­zomerscholen, een ...