Nederlandse journalist dringt probleemloos binnen bij overleg Europese defensieministers

Een virtuele top van de Europese ministers van Defensie werd vrijdagmiddag kort verstoord door de tussenkomst van een Nederlandse journalist. Die was probleemloos in de vergadering binnengedrongen doordat de Nederlandse minister een deel van de inlogcode had prijsgegeven.

Daniël Verlaan stond duidelijk te kijken van zijn stunt. Toen de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell opmerkte dat er een onbekend iemand zich bij de vergadering had aangesloten, kon Verlaan alleen maar antwoorden dat hij wel degelijk wist waar hij terechtgekomen was. Hij gaf giechelend aan meteen weer te vertrekken.

De methode van Verlaan was verbazend simpel. De Nederlandse minister Ank Bijleveld plaatste op haar twitterpagina een foto van haar computerscherm. Maar daarop was ook het internetadres te zien, inclusief het grootste deel van de pincode die nodig is om in te loggen. Slechts één van de zes cijfers ontbrak. Met een minimum aan gokwerk was Verlaan dus zo binnen.

Volgens RTL werd de vergadering vervolgens stopgezet omdat het vertrouwelijke karakter niet meer kon worden gewaarborgd. Bijleveld verwijderde de foto van haar twitteraccount, en verving die door een ander plaatje van de vergadering. Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie werd de foto door een medewerker gepubliceerd.