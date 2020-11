In Thailand heerst al negen maanden onrust door protesten tegen de regering en het koningshuis. Betogers eisen dat huidig premier Prayut Chan-O-Cha aftreedt en willen hervormingen aan het hof en in de grondwet. Terwijl het protest in de eerste maanden rustig verliep, lijkt de sfeer nu om te slaan. Bekijk in bovenstaande video een beknopt overzicht van de betogingen in Thailand.