Demir ‘opgelucht’ over doorbraak in zaak dreigmail

Een 24-jarige Genkenaar heeft bekend dat hij het was die dinsdag een anonieme dreigmail naar Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft gestuurd. Hij werd gisteren opgepakt. De man heeft zijn excuses aangeboden, maar zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. De minister zegt ‘opgelucht’ te zijn.

Dat meldt het parket van Limburg. In de mail werd de minister in het Turks aangeraden om te zwijgen, zo niet zou ze worden verkracht. Omdat de dreiging ernstig werd genomen, stond de minister onder verhoogd toezicht.

Woensdag werd al een man opgepakt. Hij ging over tot bekentenissen, en gaf aan tot het besef te zijn gekomen dat hij in de fout was gegaan. Het parket geeft voorlopig geen verdere details over het motief. Het kabinet van de minister noemde een aantal recente uitlatingen van haar over de Turkse ­Diyanet-moskeeën – die Demir onder meer ‘de lange arm van Erdogan’ noemde – mogelijk de aanleiding voor de dreigbrief.

Demir zelf stelt zich burgerlijke partij in de zaak. ‘Nu moeten we de rechtbank haar werk laten doen’, aldus de minister in een reactie.

Snelrecht

De man wordt ‘gezien de ernst van de feiten’ via de snelrechtprocedure gedagvaard voor de Correctionele Rechtbank te Tongeren. De zaak zal begin januari 2021 ten gronde behandeld worden.

De verdachte riskeert een veroordeling voor schriftelijke bedreigingen en inbreuken op de wet inzake de elektronische telecommunicatie. Hierop staan gevangenisstraffen tot 2 jaar.