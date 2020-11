Kooivechter McGregor kondigt nieuwe comeback voor januari aan

De Ierse kooivechter Conor McGregor plant op 23 januari een zoveelste comeback, met een gevecht in de UFC (Ultimate Fighting Championship) tegen de Amerikaan Dustin Poirier. Dat heeft de 32-jarige MMA-vechter donderdag laten weten.

Volgens de gespecialiseerde media zal het gevecht plaatsvinden in Abu Dhabi. ‘Ik ben erg dankbaar dat ik op het punt sta om terug te keren en weer te kunnen doen waar ik van hou’, laat McGregor optekenen. ‘Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging die Dustin mij zal bieden na onze eerste ontmoeting.’ De Ier haalde het in 2014 in de eerste ronde van de Amerikaan met K.O.

McGregor kwam niet meer in actie sinds januari, en zijn winst tegen Donald Cerrone. In juni kondigde hij verrassend voor de derde maal aan dat hij een punt zette achter zijn loopbaan. Toch onderhandelde hij in september nog over een duel tegen de Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao. Nadien bleef het over deze kamp, die eind dit jaar of begin volgend jaar zou plaatsvinden, echter stil.