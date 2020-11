Luis Suarez mist weerzien met oude liefde Barcelona, Yannick Carrasco is opnieuw fit

Luis Suarez mist zaterdagavond het weerzien met zijn voormalige club FC Barcelona. De aanvaller van Atlético Madrid testte maandag positief op het coronavirus en zit nog steeds in isolatie. Dat bevestigde zijn trainer Diego Simeone vrijdag tijdens een persconferentie. Rode Duivel Yannick Carrasco is wel opnieuw fit na een spierblessure.

Ook land- en ploeggenoot van de 33-jarige Suarez, Lucas Torreira, is er zaterdag niet bij. Bij hem werd deze week ook het coronavirus vastgesteld. “We zullen moeten doen wat de andere spelers doen: afwachten tot Luis en Lucas zo snel mogelijk weer terugkomen”, aldus Simeone. “Op dit moment kan iedereen dit overkomen, en dat is een situatie die we moeten oplossen.”

In totaal zijn er bij Uruguay elf besmettingen gemeld in de selectie die bij elkaar was voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia en Brazilië. Simeone moet het bij de Madrilenen naast Suarez en Torreira ook doen zonder de geblesseerde Hector Herrera en Sime Vrsjalko. Daar staat tegenover dat Diego Costa en Rode Duivel Yannick Carrasco weer fit zijn aangesloten bij de selectie. Carrasco miste de voorbije interlandperiode bij de Rode Duivels door een spierblessure.

Zaterdagavond speelt Atlético om 21 uur in eigen huis tegen Barcelona, de huidige nummer 8 in La Liga. Atlético staat derde.