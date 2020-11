Vogelgriep verspreidt zich snel in Europa: tien besmette vogels in ons land

In België zijn er tot nu tot tien vogels besmet met het H5N8 vogelgriepvirus. Dat meldt het FAVV. Sinds zondag heerst in ons land een ophokplicht. In Europa zijn al 300 besmettingen vastgesteld.

De vogelgriep dook deze zomer op in Rusland en Kazachstan en heeft sinds enkele weken ook ons land bereikt. Het virus is voor de mens wel niet gevaarlijk. Vijf van de tien besmettingen in ons land werden vastgesteld in het vogelopvangcentrum in Oostende, de vijf andere werden opgetekend in een aantal kustgemeenten. Dat meldt het FAVV vrijdag.

‘Het gaat voorlopig alleen om wilde vogels, besmettingen bij particulieren zijn niet gemeld’, vertelt FAVV-woordvoerster Hélène Bonte. Sinds zondag geldt een ophokplicht in ons land. Iedereen die kippen of ander pluimvee houdt, moet de dieren ophokken of afschermen met netten.

Geen risico voor consument

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) benadrukt dat de vogelgriep zich snel verspreidt in Europa. In totaal werden er al een kleine 300 gevallen vastgesteld de voorbije maand. Er zijn ook al enkele besmettingen bij pluimvee, waardoor de kans groter is dat het virus zich ook in die groep verder zal verspreiden.

‘Om verdere escalatie van het virus te voorkomen, is nauwe Europese samenwerking nodig’, klinkt het bij Nik Kriz van het EFSA. Het FAVV zal zich daarom ook inzetten om de Belgische gegevens zo nauwkeurig mogelijk door te spelen aan andere lidstaten. Op de website van het FAVV komt onder meer een kaart waarop de besmette zones worden aangeduid.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus ook schadelijk is voor de mens. Ook de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Eerder deze week werden in Denemarken 25.000 kippen geslacht, nadat er een haard van vogelgriep ontdekt was.