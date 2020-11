Biden hekelt ‘onverantwoordelijke, schadelijke’ Trump, die ondanks nieuwe nederlagen strijdvaardig blijft

De nieuw verkozen Amerikaanse president Joe Biden heeft de houding van huidig president Donald Trump ‘totaal onverantwoordelijk’ genoemd. ‘Er wordt een heel schadelijke boodschap gestuurd naar de rest van de wereld over hoe democratie werkt’, zei hij op een persconferentie over zijn plannen rond onder meer de coronapandemie.

Trump houdt vol dat hij de rechtmatige winnaar is van de verkiezingen en zijn regering weigert Biden te erkennen als de verkiezingswinnaar, hoewel die volgens de bijna volledige resultaten comfortabel aan de leiding staat. Het overgangsteam van de Democraat krijgt geen toegang tot zaken als kantoorruimte, financiering en vertrouwelijke informatie. ‘Het is moeilijk om te bevatten hoe deze man denkt’, zei Biden over zijn politieke tegenstander. ‘Ik ben er zeker van dat hij weet dat hij niet gewonnen heeft.’

Biden zei niet te vrezen dat de bevolking gaat twijfelen aan de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Wel wordt volgens hem ‘een verschrikkelijke boodschap afgegeven over wie wij zijn als land’.

Trumps strijd gaat voort

Trumps campagne- en juridisch team had even voordien ook een persconferentie gehouden, terwijl Donald Trump via Twitter onverminderd beweringen over fraude bleef verspreiden. Zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani verklaarde er dat sprake was van een enorm, ‘gecentraliseerd’ plan om kiesfraude te plegen in het hele land. Dat is volgens hem ‘de logische conclusie’ op basis van onregelmatigheden die in verschillende staten vastgesteld zouden zijn. Bewijs voor dit alles zou binnenkort aan rechtbanken gepresenteerd worden, aldus juridisch adviseur Jenna Ellis. Op reporters die kritische vragen stelden, werd gepikeerd gereageerd dat zij de zaak niet serieus nemen.

Rudy Giuliani. Foto: Photo News

Volgens Giuliani zullen mogelijk in meerdere staten nieuwe rechtszaken worden aangespannen. De advocaat liet daarnaast weten dat ze in Michigan een rechtszaak lieten vallen, omdat de twee Republikeinen in de vierkoppige kiescommissie van Wayne County daar toch het certificeren van het resultaat van Detroit zouden blokkeren. Trump had met die commissieleden gebeld – wat de verantwoordelijke van de verkiezingen in Michigan een ongepaste poging tot beïnvloeding noemde – nadat ze eerst het resultaat geblokkeerd maar dan toch goedgekeurd hadden. Hij kon hen kennelijk overtuigen: ze lieten weten hun goedkeuring te willen intrekken. Volgens de verkiezingsverantwoordelijke is dat echter niet meer mogelijk.

Trumps team leed donderdag meerdere juridische nederlagen. Zo weigerde een rechter op staatsniveau in Pennsylvania de eis van Trumps campagneteam om ruim 2.000 briefstemmen niet mee te tellen. In Georgia wees een federale rechter een zaak af van een Republikein die de certificering van de resultaten wilde blokkeren wegens vermeende fraude. Ook in Arizona werd zo’n zaak van de lokale Republikeinse partij afgewezen.

Donderdagavond werd ten slotte de complete hertelling en audit van de zowat 5 miljoen stemmen in Georgia afgerond. Dat maakte Secretary of State Brad Raffensperger, een Republikein, bekend. Joe Biden blijft er de winnaar, zij het met een kleinere marge van ruim 12.000 in plaats van de initiële 14.000 nadat ongetelde stemmen voor Trump waren gevonden. Er waren echter geen indicaties van wijdverspreide fraude of onregelmatigheden, verklaren de autoriteiten. ‘De audit bevestigde dat de oorspronkelijke telling accuraat de winnaar van de verkiezing aanduidde.’ Volgens Raffensperger zal het resultaat vrijdag officieel gecertificeerd worden. De Republikein had eerder verklaard dat hij onder druk werd gezet door partijgenoten om de hertelling in het voordeel van Trump te laten uitdraaien.

Intussen woekert corona

Terwijl Trump, zijn campagneteam en advocaten focussen op hun strijd tegen zijn verkiezingsnederlaag, hield zijn vicepresident Mike Pence donderdag voor het eerst sinds juli nog eens een persbriefing over het coronavirus in het Witte Huis. Pence bood er zijn medeleven aan de nabestaanden van de intussen 250.000 aan Covid-19 overleden Amerikanen.

Fauci (links) en Pence. Foto: AP

Topviroloog en adviseur dr. Anthony Fauci mocht er, na zijn openlijke onenigheden met Trump, ook eindelijk weer spreken. Hij toonde zich zeer tevreden met de vooruitgang in de ontwikkeling van coronavaccins, die volgens hem vanaf eind december beschikbaar zullen zijn. Hij waarschuwde echter dat Amerikanen de voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus in acht moeten blijven nemen. Het aantal besmettingen neemt dan ook nog toe. Fauci vergeleek de vaccins met hulp van de cavalerie. ‘Als je een gevecht voert en de cavalerie is op weg, dan stop je niet met schieten. Je blijft gaan totdat de cavalerie aankomt, en dan wil je misschien nog blijven vechten.’

‘We hebben het niet over het land sluiten. We praten niet over een lockdown. We hebben het over de simpele gezondheidsmaatregelen waar we allemaal over spreken intensiveren’, aldus Fauci.

Ook Biden, die in zijn toespraak inging op zijn plannen tegen het coronavirus, benadrukte dat hij het land niet wil sluiten. Hij wil niet weten van een ‘nationale lockdown’. ‘Geen enkele omstandigheid kan in mijn ogen een totale lockdown op nationaal niveau rechtvaardigen. Ik denk dat dat contraproductief zou zijn’, aldus de Democraat. ‘Ik ga de economie niet stilleggen, punt. Ik ga het virus stoppen. Ik herhaal, geen nationale lockdown, want elke regio, elke gemeenschap is anders’, vervolgde Biden. Hij zei ook dat hij, eens hij op 20 januari zijn intrek neemt in het Witte Huis, de aanbevelingen van de wetenschappers zal volgen.

Joe Biden heeft sinds zijn overwinning bij de verkiezingen van de strijd tegen het virus zijn absolute prioriteit gemaakt. Zo benoemde hij al de leden van zijn crisiscel die de aanpak moet coördineren.