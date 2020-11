Na 22 jaar duidelijkheid: Jos B. schuldig aan verkrachting en vrijheidsberoving met dood van Nicky Verstappen tot gevolg

De rechtbank heeft de Nederlander Jos B. veroordeeld voor verkrachting en vrijheidsberoving die heeft geleid tot de dood van Nicky Verstappen. Voor opzettelijke doodslag vindt de rechtbank te weinig bewijs. De elfjarige Verstappen werd in 1998 dood aangetroffen op de Brunssummerheide nabij Maasmechelen.

De Nederlandse rechtbank acht Jos B. schuldig aan de verkrachting en vrijheidsberoving van Nicky Verstappen. Hij wordt vrijgesproken voor doodslag, maar zijn dood is wel het gevolg van de vrijheidsberoving. De elfjarige Nicky Verstappen werd 22 jaar geleden dood teruggevonden. Na een proces van zeven dagen heeft de rechtbank zijn uitspraak meer dan een maand in beraad genomen. Jos B. ontkende de feiten, maar gaf wel toe dat hij het lichaam gezien en aangeraakt had, maar dat hij verder niets met de zaak te maken heeft.

De strafmaat wordt zo dadelijk verklaard.

Die verklaring verwijst de rechtbank naar de prullenbak. De rechter is overtuigd dat Nicky Verstappen op 10 augustus 1998 verkracht werd door Jos B. en van zijn vrijheid werd beroofd met de dood tot gevolg. Er is voldoende bewijs dat het aannemelijk maakt dat Verstappen seksueel misbruikt werd en op de grond werd gedrukt door Jos B. Daarbij hield hij zijn hand voor de mond jongen, waardoor hij in ademnood kwam. Of Jos B. de bedoeling had te doden, kan de rechtbank niet beoordelen. Het overlijden kan ook het gevolg zijn geweest ‘van het onder controle proberen te houden van Nicky’. Daardoor wordt Jos B. vrijgesproken van doodslag, maar ‘zonder u, zonder uw handelen, had Nicky Verstappen nog geleefd’, aldus de rechtbank.

Spoorloos en opgepakt in Spanje

Jos B. werd pas twee jaar geleden gearresteerd, nadat DNA vanop zijn spullen overeenkwam met dat op de kleding van de elfjarige jongen. Verstappen verdween op 10 augustus 1998 op een zomerkamp op de Brunssummerheide, een Nederlands natuurdomein niet ver van Maasmechelen. Een dag later werd zijn lichaam gevonden.

Na de match met het DNA in 2018 was Jos B. spoorloos. Een alerte Nederlanders herkende hem maanden later in een Spaans dorp, waar de politie hem kon oppakken. Jos B. werd toen door Spanje aan Nederland overgeleverd.

Jos B. was niet toe aan zijn proefstuk en werd al vaker in verband gebracht met zedendelicten in verband met minderjarign. Later kwam aan het licht dat hij ook in het bezit was van kinderporno.