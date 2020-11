Regering onderzoekt uitstel Black Friday en raadt skivakanties af

Premier Alexander De Croo doet een appel op het gezond verstand om een ‘kerstmisgolf’ aan coronabesmettingen te vermijden. Skiën raadt hij erg af. En megakoopjes doen zal voor later zijn.

Beslissingen over wat er mogelijk zal zijn in de kerstperiode worden pas volgende week genomen op het Overlegcomité, maar premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf vanmiddag na de ministerraad toch alweer een kleine hint. Er zal niet veel mogelijk zijn. Ter illustratie toonde hij op de persconferentie de cartoon van Lectrr die vandaag in De Standaard verscheen over de mogelijke ‘Kerstmisgolf’ aan besmettingen. ‘Een cartoonist slaagt er hier in drie lijnen in om duidelijk te maken waar het over gaat.’

‘Mekaar niet in gevaar brengen’

De regering wil tot elke prijs vermijden dat Kerstmis een feest van de verspreiding wordt. De Croo doet daarom een appel op het gezond verstand en laat het zinnetje ‘je hoeft geen viroloog te zijn om te begrijpen dat...’ overuren draaien. ‘Kerstmis is een gedeelde bezorgdheid van al mijn Europese collega’s. Kerstmis is een feest van geborgenheid, het mag geen moment zijn waarop we mekaar in gevaar brengen. Eind van deze maand zullen we een beslissing nemen over de maatregelen, maar laat ons geen plannen maken waarvan we nu al weten dat we mekaar in gevaar zullen brengen. Het mag geen feest van duisternis worden.’

Reizen en skivakanties behoren voor De Croo tot dat soort plannen. ‘Ik denk dat we ons allemaal zeer goed herinneren dat de wintersportvakanties het virus verspreid hebben in Europa. Reizen zijn zeer sterk afgeraden binnen Europa. Je moet geen viroloog zijn om te weten dat skivakanties een zeer groot risico vormen en ik zou ze iedereen dan ook ten stelligste afraden.’

Geen Black Friday?

In Frankrijk wordt overwogen om Black Friday uit te stellen. Die zou normaal bijna samenvallen met de heropening van de winkels. Om de concurrentie tussen online en gewone winkels niet helemaal scheef te trekken, werden ook grote spelers als Amazon daarom betrokken bij die beslissing. De kans is groot dat ons land dat voorbeeld volgt. ‘We hebben kennis genomen van de beslissing van de Franse regering en we hebben er vanmorgen ook over gesproken op de ministerraad. We gaan contact opnemen met de grote spelers van de onlineverkoop om tot een gelijkaardige beslissing te komen’, zei vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS), bevoegd voor Economie en Werk.