Formule 1 wil op termijn naar 24 races per seizoen

Op middellange termijn denkt de Formule 1 aan een verdere uitbreiding van de kalender naar 24 Grote Prijzen per seizoen, zo bekende CEO Chase Carey vrijdag tijdens een video-interview.

Mogelijk worden er nieuwe GP’s aan de kalender toegevoegd, maar de F1 kijkt toch vooral naar langdurige samenwerkingen met de huidige organisatoren.

Voor komend seizoen stelde de F1 eerder al een recordkalender met daarop 23 GP’s voor. De GP in het Australische Melbourne opent op 21 maart de strijd. Op 29 augustus zakken de rijders af naar het circuit van Spa-Francorchamps.

Na de opener in Melbourne (21 maart) volgen de manches in Bahrein (28 maart) en Shanghai (11 april). Het doek over het seizoen valt op 5 december, met de GP van Abu Dhabi. Voor de GP van 25 april ligt nog geen circuit vast. Voor het eerst staat er in Saudi-Arabië een manche op de planning. De GP in Jeddah is op 28 november de op een na laatste bijeenkomst van het seizoen.

Ondanks de huidige coronacrisis hoopt de F1 komend seizoen toch opnieuw fans op de circuits te mogen verwelkomen.